الدوما الروسي يوافق على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات

وافقت الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي، مجلس الدوما، على تمديد اتفاقية ستارت الجديدة المبرمة مع الولايات المتحدة عام 2010 لمدة خمس سنوات.

وصادق المجلس، في جلسة عقده اليوم الأربعاء، على تبني اتفاقية خاصة بتمديد "ستارت الجديدة" حتى فبراير عام 2026 قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء.

وأشارت هذه الوثيقة إلى أن تمديد الاتفاقية يتوافق مع المصالح القومية الروسية ويتيح الحفاظ على شفافية العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الاتحاد (أي الغرفة العليا للبرلمان الروسي) مسألة تمديد "ستارت الجديدة" في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أمس عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والتي تنقضي فترة سريانها في الخامس من فبراير القادم.

ولا تزال "ستارت الجديدة" آخر اتفاقية قائمة بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الرقابة على التسلح، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "السماء المفتوحة".

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس