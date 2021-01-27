إسبانيا.. مدريد تعلق عمليات التلقيح لأسبوعين بسبب مشاكل في الشحنات

قال نائب رئيس حكومة مدريد، إغناسيو أغوادو، إن السلطات الصحية في مدريد أوقفت التطعيم ضد كوفيد -19 لأسبوعين بسبب نفاد الجرعات.

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وأضاف أغوادو في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن "المنطقة أوقفت تطعيم الأشخاص الجدد بلقاح كورونا، واحتفظت بالجرعات القليلة التي لا يزال يتعين تقديمها كجرعة ثانية للمرضى".

وأشار إلى أن منطقة مدريد قامت بالفعل بتلقيح 180 ألف شخص منذ بدء الحملة.

وتابع نائب رئيس مدريد الإقليمي: "لسوء الحظ حيث كنا نشك في أن وتيرة التسليم قد توقفت".

وأعطت إسبانيا ما يزيد عن 1.3 مليون جرعة لمجموعة ذات أولوية من المقيمين في دور الرعاية والطواقم الطبية، وقد تلقى حوالي 10٪ منهم الجرعة الثانية.

وخلال هذه المرحلة الأولى، تخطط الحكومة لتلقيح حوالي 2.5 مليون شخص بحلول نهاية فبراير.

المصدر: رويترز