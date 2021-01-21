إسبانيا تسعى لاعتماد شهادة لمن تلقى لقاح كورونا لتسهيل استئناف السفر

قالت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونثاليث،، إن إسبانيا تسعى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل اعتماد شهادة لقاح ضد COVID-19 من شأنها تسهيل السفر.

وأضافت غونثاليث يوم الخميس لإذاعة RNE: "يجب أن نستعد لاستئناف التنقل.. نحن نسعى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل اعتماد وإصدار شهادة لقاح ضد فيروس كورونا".

إقرأ المزيد

في سياق متصل لم يستبعد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر على من لم يأخذ اللقاح، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة معمقة.

وفي وقت سابق رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بفكرة اعتماد شهادة تطعيم معترف بها في جميع دول الاتحاد، لكنها أشارت إلى ضرورة دراسة إمكانية أن تمنح هذه الوثيقة حقوقا إضافية لصاحبها، ومنها حق السفر.

المصدر: رويترز