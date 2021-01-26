تركيا..البرلمان يصادق على تمديد مهمة القوات البحرية بمنطقة خليج عدن

صادق البرلمان التركي، على مذكرة رئاسية حول تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام.

ولفتت المذكرة إلى أن "قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".

وأشارت إلى "مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار".

ولفتت المذكرة إلى أن "مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير 2020 لمدة عام".

وبموجب مصادقة البرلمان، تم تمديد مهمة القوات العاملة في المناطق المذكورة حتى 10 فبراير 2022.

المصدر: "الأناضول"