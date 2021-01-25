تركيا تتجه لتمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية الصومالية

أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير 2021.

إقرأ المزيد

ولفتت المذكرة التي تلقتها رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين، إلى أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا.

كما أشارت إلى مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.

ولفتت المذكرة إلى أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير 2020 لمدة عام.

وطلبت المذكرة تمديد مهمة القوات عاما آخر اعتبارا من 10 فبراير 2021، "لتواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة".

المصدر: "الأناضول"