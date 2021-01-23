بالصور.. تركيا تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنها أجرت تدريبات بحرية مشتركة مع مجموعة من قوات حلف الناتو شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إن مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي المتكونة من الفرقاطتين التركية "غازي عنتاب" والإسبانية "كريستوبال كولون" أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".

ونشرت وزارة الدفاع التركية عدة صور تظهر سير هذه التدريبات.

İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimi icra etti. pic.twitter.com/nmXC1LBnPp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2021

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا وباقي أعضاء الحلف توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الخلافات التركية اليونانية حول موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وشراء أنقرة منظومات صواريخ روسية من نوع "إس-400" إضافة إلى موضوع النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني.

وفي وقت سابق من السبت قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الناتو رفض تزويد بلاده بمعدات عسكرية بحرية بسبب دعم تركيا لأذربيجان.

المصدر: RT + وكالات