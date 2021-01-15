الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد الصين بسبب هونغ كونغ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkds
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت مؤخرا عددا من المواطنين الصينيين في قائمة العقوبات بسبب الوضع في هونغ كونغ.
وأشارت في بيان لها إلى أن "القائمة ضمت 6 أشخاص بينهم مواطنون صينيون ونائب مفوض شرطة هونغ كونغ فريدريك تشوي".
واتخذت الولايات المتحدة مؤخرا عددا من الخطوات ضد الصين ومسؤولي الحزب الشيوعي هناك، بما في ذلك العقوبات تحت ذرائع مختلفة، شملت "قمع الأقليات، وانتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وغيرها".
وتنفي الصين كافة الاتهامات الموجهة لها من قبل الولايات المتحدة.
المصدر: "نوفوستي"