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واشنطن تقيّد تأشيرات عدد من كبار المسؤولين الصينيين

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واشنطن تقيّد تأشيرات عدد من كبار المسؤولين الصينيين
Reuters US NAVY
القطعات البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - أرشيف
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده فرضت قيودا جديدة على التأشيرات الممنوحة للمسؤولين في الحكومة والبحرية الصينيتين.

وقال بومبيو: "تقف الولايات المتحدة مع الدول المطالبة في جنوب شرق آسيا بالدفاع عن حقوقها السيادية ومصالحها بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضاف: "سنواصل العمل حتى نرى بكين توقف سلوكها القسري في بحر الصين الجنوبي".

وتعد بعض الجزر والممرات في بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب الحرب التجارية والعقوبات الأمريكية وقضية تايوان.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"

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