 
مباشر

بعد اختبار سلبي لكورونا.. الصين تسمح لعضو في فريق "الصحة العالمية" بدخول أراضيها

أخبار العالم

بعد اختبار سلبي لكورونا.. الصين تسمح لعضو في فريق
Reuters THOMAS PETER
وصول فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk7r

وافقت الصين اليوم الجمعة على دخول خبير بريطاني من فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصل فيروس كورونا، وذلك بعدما أثبت اختبار ثان خضع له خلوه من العدوى.

إقرأ المزيد
الصين تمنع عالمين من فريق منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها
الصين تمنع عالمين من فريق منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها

أفاد بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دون أن يوضح موعد وصول الخبير.

وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية إن اثنين من أعضاء الفريق التابع لها الذي وصل أمس الخميس إلى مدينة ووهان، تأخرا في سنغافورة بعدما أثبتت الفحوصات أنهما يحملان أجساما مضادة لفيروس كورونا.

وذكر أحد أعضاء الفريق عبر "تويتر" أنه من المقرر أن يبدأ الفريق اجتماعات افتراضية مع الخبراء الصينيين اليوم الجمعة، وذلك من فندق في ووهان حيث يخضع أعضاء الفريق الدولي للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا