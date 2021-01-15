بعد اختبار سلبي لكورونا.. الصين تسمح لعضو في فريق "الصحة العالمية" بدخول أراضيها

وافقت الصين اليوم الجمعة على دخول خبير بريطاني من فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصل فيروس كورونا، وذلك بعدما أثبت اختبار ثان خضع له خلوه من العدوى.

إقرأ المزيد

أفاد بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دون أن يوضح موعد وصول الخبير.

وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية إن اثنين من أعضاء الفريق التابع لها الذي وصل أمس الخميس إلى مدينة ووهان، تأخرا في سنغافورة بعدما أثبتت الفحوصات أنهما يحملان أجساما مضادة لفيروس كورونا.

وذكر أحد أعضاء الفريق عبر "تويتر" أنه من المقرر أن يبدأ الفريق اجتماعات افتراضية مع الخبراء الصينيين اليوم الجمعة، وذلك من فندق في ووهان حيث يخضع أعضاء الفريق الدولي للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

المصدر: "رويترز"