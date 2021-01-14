إيران تختبر صواريخ كروز بحرية شمال المحيط الهندي

أطلقت وحدات القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني أنواعا من صواريخ كروز في إطار المرحلة النهائية من مناورات "الاقتدار البحري 99" المقامة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

إقرأ المزيد

وأفاد بيان لقسم العلاقات العامة للجيش الإيراني اليوم الخميس، بأنه تم في المرحلة النهائية للمناورات إطلاق عدة أنواع من صواريخ كروز "أصابت أهدافها بدقة".

وأشار البيان إلى أن "الصواريخ كانت من مختلف المديات، وتم إطلاقها من الشاطئ ومن ظهر السفن العسكرية، وقد أصابت أهدافها بنجاح في شمال المحيط الهندي وفي منطقة المناورات".

بدوره، قال المتحدث باسم المناورات، الأدميرال أمير حمزة علي كافياني، إن القوة البحرية باتت اليوم تمتلك قدرات عالية المستوى في مجال صواريخ كروز البحرية، وبحوزتها أنواع منها، معتبرا أن القوة التأثرية لصواريخ كروز بمختلف المديات لدى القوة البحرية الايرانية اليوم، تعد سلاحا حاسما في المعارك البحرية.

وأشار كافياني إلى "أن قسما من الأسلحة والمنظومات المستخدمة وعلى خلفية طابعها السري لم يتسن بثها إعلاميا محذرا الأعداء من أي اعتداء وانتهاك للحدود البحرية الإيرانية وأن ذلك سيستهدف بصواريخ كروز من الشواطئ والبحر".

المصدر: RT+فارس