فيديو.. طيار أمريكي لركاب داعمين لترامب: التزموا الهدوء أو أهبط بكم الآن!

هدد طيار من الخطوط الجوية الأمريكية، بتغيير وجهة رحلته المتجهة من واشنطن إلى فينيكس، وإنزال بعض ركابها الذي يعتقد أنهم من أنصار الرئيس دونالد ترامب في كانساس، إذا لم يحسنوا التصرف.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة الأمريكية رقم 1242، التي غادرت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي من مطار ريغان الوطني إلى فينكس سكاي هاربور.

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الركاب في المقصورة وهم يهتفون "أمريكا! الولايات المتحدة الأمريكية!" باستمرار.

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” ...and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule.



American Airlines is everything but American.@AmericanAirpic.twitter.com/duFt2W90cc — Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021

ودفع تصرف هؤلاء الركاب، الطيار للتوجه إليهم عبر مكبر الصوت، قائلا: "هذه الطريقة التي سيكون عليها الوضع.. إنها رحلة مدتها 4 ساعات ونصف إلى فينيكس.. سأهبط بهذه الطائرة في وسط كانساس وأنزلكم هناك.. لا أهتم".

وأضاف: "سأفعل ذلك إذا كان هذا ما يتطلب الأمر، لذلك أحسنوا التصرف من فضلكم".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت شركة الطيران إن الركاب رفضوا طلبات موظفي الشركة لارتداء أقنعة الوجه.

وأوضح متحدث باسم الشركة: "في الخطوط الجوية الأمريكية، نأخذ سلامة عملائنا على محمل الجد ونقدر الثقة التي يضعونها في فريقنا لرعايتهم طوال رحلتهم".

وأضاف: "قبل المغادرة من مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني (DCA)، أصدر الطيار على متن الرحلة 1242 إعلانا يؤكد على أهمية اتباع تعليمات أفراد الطاقم والامتثال لسياسات تغطية الوجه الإلزامية".

وقالت شركة الطيران إن الرحلة غادرت المطار في الموعد المحدد، وهبطت في فينكس سكاي هاربور قبل بضع دقائق مما كان متوقعا، مؤكدة على أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات أثناء الرحلة.

المصدر: "ديلي ميل"