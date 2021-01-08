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بيلوسي: مجلس النواب يستعد للمضي في مساءلة ترامب

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بيلوسي: مجلس النواب يستعد للمضي في مساءلة ترامب
Reuters /FW1F/Bill Berkrot
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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أفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الجمعة، بأنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد "للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته".

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وقالت في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب: "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".

وأطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري يوم الجمعة إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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