 
مباشر

البيت الأبيض: مساءلة ترامب ستزيد من انقسام البلاد

أخبار العالم

البيت الأبيض: مساءلة ترامب ستزيد من انقسام البلاد
AFP Brendan Smialowski /
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/piqp

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري اليوم الجمعة إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

إقرأ المزيد
رويترز نقلا عن إن.بي.سي نيوز: مسودة خاصة بمساءلة ترامب تشير إلى تورطه في جرائم كبرى
رويترز نقلا عن إن.بي.سي نيوز: مسودة خاصة بمساءلة ترامب تشير إلى تورطه في جرائم كبرى

وجاءت تصريحات ديري تزامنا مع إطلاق المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا