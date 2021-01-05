تقارير: إسرائيل ستفتتح بعثتين دبلوماسيتين مؤقتتين في الإمارات خلال الأيام القادمة

أفاد موقع "Ynet" الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال الأيام القادمة بافتتاح بعثتين دبلوماسيتين مؤقتتين في الإمارات، سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

وذكر الموقع أنه تم تعيين الدبلوماسي ايتان نائيه، سفير إسرائيل السابق في تركيا، مسؤولا مؤقتا عن السفارة في أبو ظبي، وسيصل إلى هناك الأسبوع القادم، مبينا أنه من المخطط أن تتم إقامة إحدى السفارات الأكبر في العالم في أبو ظبي، التي من المخطط أن تضم ممثلين عن الوزارات المختلفة، حيث توجهت الخارجية الإسرائيلية مؤخرا إلى باقي الوزارات وعرضت عليهم انتداب ممثلين لهم إلى الإمارات. وفي قنصلية دبي عين مسؤول مؤقت آخر يتواجد حاليا هناك.

وكشف أن البحرين والإمارات تنويان فتح سفارات لهما في اسرائيل، مشيرا إلى وجود تقديرات إسرائيلية حول قيام عدد من الدول بالإعلان قريبا عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وشملت القائمة سلطنة عمان والسعودية.

وأضاف الموقع: "هناك اتصالات مع دول إسلامية في إفريقيا وآسيا من بينها النيجر، مالي، جيبوتي، موريتانيا وجزر القمر في إفريقيا وإندونيسيا، باكستان، بروناي، بنغلادش وجزر المالديف".

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة قامت بها طواقم إسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى البحرين والإمارات بحثا عن عقارات ملائمة لإقامة الممثليات الدبلوماسية.

المصدر: "i24news"