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الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على كورونا هذا العام

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الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على كورونا هذا العام
Reuters Denis Balibouse
منظمة الصحة العالمية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في تصريح لـ"بي بي سي": "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأضافت: "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

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المصدر: وكالات 

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