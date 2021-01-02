الدفاع الروسية: شفاء 24406 عسكريين من كورونا
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في صفوف الجيش بلغت 24406، وذلك بتسجيل شفاء 97 عسكريا اليوم.
وأضافت الوزارة: "خلال اليوم الماضي تعافى 97 عسكريا من القوات المسلحة الروسية بعد خضوعهم للعلاج. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 24406".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن عدد العسكريين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بلغ 15 ألفا، في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين.
المصدر: russian.rt