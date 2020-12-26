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المعارضة الأرمنية: توقيف 34 شخصا أثناء الاحتجاجات

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المعارضة الأرمنية: توقيف 34 شخصا أثناء الاحتجاجات
Reuters Lusi Sargsyan/Photolure
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أعلنت "حركة إنقاذ الوطن" المعارضة الأرمنية، التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، عن توقيف الشرطة 34 شخصا أثناء الاحتجاجات في العاصمة يريفان.

وقالت الحركة إن وسائل الإعلام نقلت بيان الشرطة حول توقيف 28 شخصا، لكن معطيات المعارضة تشير إلى توقيف 34 شخصا.

وأضافت الحركة أن الشرطة "استخدمت القوة بشكل فظ".

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يذكر أن المحتجين قطعوا مساء الجمعة عددا من الشوارع بوسط العاصمة الأرمنية يريفان، مطالبين برحيل رئيس الوزراء باشينيان في أعقاب توقيعه على اتفاق وقف العمليات القتالية في قره باغ.

وقبل عدة أيام طوق المحتجون مقر الحكومة ورشحوا رئيس الوزراء الأسبق فازغين مانوكيان لرئاسة الحكومة.

من جهته، أعلن نيكول باشينيان يوم الجمعة أنه سيكون مستعدا لترك منصبه "بقرار من الشعب فقط"، ودعا القوى السياسية لإجراء مشاورات حول انتخابات مبكرة في 2021.

المصدر: نوفوستي

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