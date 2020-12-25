رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لترك منصبه بـ"قرار من الشعب"

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان استعداده لترك منصبه، فقط "بقرار من الشعب"، وذلك على خلفية احتجاجات واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالته.

وكتب باشينيان عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، يوم الجمعة: "إنني مستعد لترك منصب رئيس الوزراء بقرار من الشعب. ولكنني سأتركه بقرار من الشعب فقط".

وأضاف أنه "مستعد لمواصلة قيادة أرمينيا في هذا الوقت الصعب في حال تأكيد ثقة الشعب".

إقرأ المزيد

ودعا باشينيان القوى السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان للمشاورات حول إجراء انتخابات مبكرة في عام 2021.

يذكر أن أرمينيا شهدت احتجاجات واسعة النطاق ومطالبات باستقالة باشينيان في أعقاب توقيعه على اتفاق وقف الأعمال القتالية في قره باغ، الذي ينص على تسليم بعض المناطق في قره باغ لأذربيجان.

ودافع باشينيان عن الاتفاق، قائلا إنه كان مضطرا للتوقيع عليه.

المصدر: نوفوستي