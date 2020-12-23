كونتي: الحوار مع حفتر مفتوح دائما

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالحوار المباشر والمستمر بين روما وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وأضاف في تصريح حول إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين في بنغازي: "استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري في يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما في قصر كيجي".

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وتابع: "لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن عبر زيارة ليبيا، ركبت الطائرة إلى هناك دون تفكير".

واختتم بالقول: "فلنترك الجدل جانبا.. لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعا أمام عيني".

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد نفى ما ورد في صحيفة عربية عن إبرام صفقة تبادل سجناء مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر أسفرت عن تحرير الصيادين الصقليين الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي، مقابل إطلاق سراح 4 ليبيين مدانين في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

وقال دي مايو: "تم تحرير صيادينا دون تقديم أي مقابل"، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى أجهزة الاستخبارات والسلك الدبلوماسي الإيطالي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية