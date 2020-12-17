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حفتر يناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي آخر مستجدات الأزمة الليبية

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حفتر يناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي آخر مستجدات الأزمة الليبية
المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي كونتي جوزيبي والوفد المرافق في بنغازي
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ناقش القائد العام "للجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، في مدينة بنغازي الليبية، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته، لويجي دي مايو، آخر مستجدات الحوار الوطني الليبي.

وذكرت قيادة الجيش الوطني الليبي عبر "فيسبوك"، أنه "جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافة إلى الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية".

وأضافت: "القائد العام أثنى خلال اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية"، وذلك دون الإشارة إلى قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي منذ سبتمبر الماضي.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي انتقادات حادة واتهامات بالفشل من قبل أحزاب المعارضة الإيطالية، بسبب قضية الصيادين الصقليين المحتجزين منذ سبتمبر الماضي في مدينة بنغازي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق اليوم، أن "السلطات في شرق ليبيا أفرجت عن مجموعة من 18 بحارا احتجزتهم زوارق دورية ليبية في سبتمبر الماضي، خلال رحلة صيد في البحر المتوسط".


ناصر حاتم 

المصدر: RT

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