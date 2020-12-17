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روما تعلن الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في شرق ليبيا

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روما تعلن الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في شرق ليبيا
Reuters
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن السلطات في شرق ليبيا أفرجت عن مجموعة من 18 بحارا احتجزتهم زوارق دورية ليبية في سبتمبر خلال رحلة صيد في البحر المتوسط.

وكان احتجاز البحارة لفترة طويلة مصدر إحراج سياسي للحكومة الإيطالية إذ اتهم منتقدون الوزراء بالتقاعس عن التصدي لقائد قوات "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

ووجهت اتهامات للبحارة، ومن بينهم مواطنون إيطاليون وتونسيون، بالعمل في المياه الإقليمية الليبية. وترفض إيطاليا هذه الاتهامات.

وقال دي مايو في منشور على "فيسبوك" بعد فترة وجيزة من توجهه هو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى بنغازي لإجراء محادثات مع حفتر "تم الإفراج عن بحارتنا".

المصدر: "رويترز"

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