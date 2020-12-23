إسرائيل تتجه لإغلاق عام لأسبوعين مع ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس فرض إغلاق عام للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يبدأ اعتبارا من مساء الأحد المقبل.

وأشير في القرار إلى أن "تطبيق الإغلاق سيتم لمدة أسبوعين ويمدد بعدها لأسبوعين آخرين، في حال لم يتحقق الهدف منه".

وجاء فيه:

1- حصر التنقل بمحيط ألف متر حول المنزل. 2- منع الإقامة في مسكن شخص آخر. 3- إغلاق التجارة والترفيه والتسلية باستثناء عمليات التسليم عن طريق البريد، أما الشركات التي لا تتلقى جمهورا ستعمل بطاقة 50%. 4- النقل العام سيعمل بنصف طاقته في الظروف العادية. 5- التجمعات تقتصر على 20 شخصا في الأماكن المفتوحة و10 في الأماكن المغلقة. 6- يسمح بالرياضات الفردية في محيط التنقل المسموح.

وعلى عكس عمليات الإغلاق السابقة، سيعمل نظام التعليم هذه المرة جزئيا، حيث ستعمل رياض الأطفال من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

المصدر: RT