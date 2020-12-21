نتنياهو يدعو للإسراع بإغلاق المجال الجوي في إسرائيل بسبب الطفرة الجديدة لكورونا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إغلاق المجال الجوي بأسرع وقت ممكن بسبب تزايد انتشار الطفرة الجديدة لكورونا في عدة دول.

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وأضاف نتنياهو خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "دعوت إلى عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر لغرض واحد ألا وهو إغلاق السماء. منذ الجلسة التي عقدناها أمس، بات انتشار الطفرة الجديدة لفيروس كورونا يتزايد في عدد كبير جدا من الدول، ومن الواضح لنا أننا نشهد بداية تفش سريع للغاية".

وتابع نتنياهو "يجب الحد قدر الإمكان من الكتلة الفيروسية التي تدخل البلاد، في حين تجرى تحريات حاليا في إنجلترا بشأن طبيعة هذا الفيروس وما إذا كان اللقاح يصمد أمامه وغير ذلك من المسائل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي " للقيام بهذا الشيء ألتمس استنساخ الإجراءات التي اتخذناها خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا الأول بمعنى إغلاق المجال الجوي بأسرع وقت ممكن".

المصدر: RT