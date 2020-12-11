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البنتاغون: عدد قوات الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأمريكية

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البنتاغون: عدد قوات الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأمريكية
Reuters YURI GRIPAS
قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي
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أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، كينيث ماكينزي أن عدد قوات حلف الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد إلى 2.5 ألف عسكري.

وأشار الجنرال إلى أن البنتاغون سيستطيع "مواصلة عمليات محاربة الإرهاب في حال الضرورة"، إضافة إلى تدريب القوات الأفغانية على الرغم من انسحاب جزء من القوات الأمريكية.

وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على "الحفاظ على الأمن" عندما سيكون عدد قواتها 2.5 ألف عسكري، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي مشاكل" مع تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان.

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وأشار إلى ضرورة إحراز تقدم في عملية التسوية السلمية في أفغانستان، مضيفا أن حركة "طالبان" لا تهاجم القوات الأمريكية أو الغربية، لكنها تستمر بمهاجمة القوات الحكومية الأفغانية.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقا مع حركة "طالبان" في الدوحة في فبراير الماضي، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات "طالبان" بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة أو مصالحها أو حلفائها.

المصدر: تاس

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