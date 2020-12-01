الناتو: سنتخذ قرارا حول مهمتنا في أفغانستان في فبراير 2021
أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلف سيتخذ قرارا بشأن مستقبل مهمته في أفغانستان في فبراير عام 2021.
وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي له في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف، اليوم الثلاثاء: "بشأن أفغانستان علينا اتخاذ قرار صعب في الاجتماع التالي لوزراء الدفاع في فبراير 2021 في بروكسل".
وأشار ستولتنبيرغ إلى أن جميع الدول في الناتو أعربت خلال الاجتماع عن دعمها للمهمة في أفغانستان، على الرغم من قرار الولايات المتحدة تقليص عدد قواتها في هذا البلد.
يذكر أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع حركة "طالبان" حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من قبل الحركة، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية للهجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
المصدر: "تاس" + "نوفوستي"