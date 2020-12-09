تقارير: إقالة طبيب من مركز "والتر ريد" الطبي انتقد ترامب

ذكرت شبكة CBS أن جيمس فيليبس الطبيب في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الذي انتقد الرئيس دونالد ترامب للقائه مؤيديه أثناء علاجه من كورونا، تم شطبه من جداول العاملين في المركز.

وقالت مصادر للشبكة إن فيليبس رئيس قسم الكوارث الطبية في جامعة جورج واشنطن والطبيب المعالج بموجب عقد مع "والتر ريد"، أقيل من المناوبة في "والتر ريد"، رغم أن المسؤولين هناك نفوا أن يكونوا قد اتخذوا قرارا كهذا.

وأوضحوا أن المستشفى "يوفر متطلبات وظائف العقد والجداول تحدد من قبل المقاول"، مؤكدين أن أحدا من المركز اتخذ قرار إزالة فيليبس من جدول المناوبة".

يذكر أن فيليبس، انتقد ترامب في أكتوبر بعد أن قرر أن يخرج لتحية مؤيديه بعد دخوله المستشفى.

وقال: "كل شخص كان داخل السيارة خلال تلك الرحلة الرئاسية غير الضرورية يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما... قد يمرضون وقد يموتون. هم عرضوا حياتهم للخطر بقرار من ترامب... هذا جنون".

المصدر: "The Hill"