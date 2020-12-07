"فوربس" تحصي المقربين من ترامب المصابين بكورونا

أفادت مجلة "فوربس" بأن أكثر من 50 شخصا من الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيبوا بفيروس كورونا، في مؤشر على نهج مسؤولي الإدارة المتساهل في اتباع توصيات السلامة.

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يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس ترامب أمس الأحد أن محاميه الشخصي رودي جولياني قد أثبتت إصابته بفيروس Covid-19، مما يجعله على الأقل الشخص رقم 53 في الدائرة المقربة للرئيس، الذي يصاب بالوباء، وفقا لإحصاءات نيويورك "تايمز" و"إن بي سي نيوز".

وقال تقرير "فوربس"، إن "هذا الرقم الصادم يرتبط بشكل شبه مؤكد بنهج مسؤولي الإدارة المتساهل في اتباع توصيات السلامة الخاصة بـ Covid-19".

ولفت التقرير إلى أن قائمة المقربين من ترامب الذين أصيبوا بالعدوى طويلة، وتشمل: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واثنين من أبنائه: دونالد ترامب جونيور وبارون ترامب، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميللر، ومدير الحملة بيل ستيبين، والمستشارة السابقة للبيت الأبيض كيليان كونواي، وغيرهم.

من جهة أخرى، أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن جولياني حضر جلسات استماع في جورجيا وميتشيغان الأسبوع الماضي ولم يكن يرتدي فيها الكمامة في كثير من الأحيان، وصافح وعانق العديد من الأشخاص، ومن المحتمل أن يكون قد نقل العدوى إلى المئات من الأشخاص.

المصدر: فوربس+ سي أن أن