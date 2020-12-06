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ترامب يعلن إصابة محاميه جولياني بكورونا

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ترامب يعلن إصابة محاميه جولياني بكورونا
AFP JEFF KOWALSKY
رودي جولياني محامي ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابة محاميه رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر".

المصدر: RT

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