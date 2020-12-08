مجلة بريطانية تحصي عدد الطائرات الحربية لدى دول العالم

نشرت مجلة "فلايت إنترناشيونال" البريطانية دراسة سنوية لحجم القوة الجوية في العالم، جاءت فيه روسيا في المرتبة الثانية، ومن الدول العربية حلت مصر في مرتبة متقدمة.

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وأفادت المجلة بأن روسيا مسلحة بـ 4143 وحدة من الطائرات، وهو ما يمثل ثمانية بالمائة من العدد الإجمالي للطيران العسكري العالمي.

وبلغ عدد الطائرات الحربية الروسية وفق هذه الدراسة 1531 طائرة، فيما جرى التأكيد على أن الطيران الروسي استلم أول مروحيتين مدنيتين من طراز "مي – 38".

ووفق هذا التصنيف، احتلت المقاتلة الروسية "سو -27" المرتبة الثانية من حيث عدد الطائرات المقاتلة على مستوى العالم.

وبالنسبة لعدد الطائرات العسكرية، جاء المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة بـ 13232 طائرة، وحلت الصين في المركز الثالث بـ 3260 وحدة طيران.

ودخلت في المراكز العشرة الأولى الهند بـ 2119 طائرة، وكوريا الجنوبية بعدد 1581، فاليابان 1480، وباكستان 1364، ثم فرنسا 1057، وتركيا 1056، تليها مصر 1053.

المصدر: نوفوستي