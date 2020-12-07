أول شحنة من لقاح "فايرز" ستصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من شركة "فايزر" ستصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن الدفعة الأولى المكونة من 110 آلاف جرعة ستصل على أبعد تقدير بحلول نهاية الأسبوع، لكنها قد تصل في وقت مبكر يوم الخميس.

وشدد مسؤولو وزارة الصحة على أن الإغلاق الثالث على الأرجح سيكون الأخير حتى لو ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لأن تلقيح معظم أفراد المجتمع يعني أن المستشفيات لن تواجه تدفق المرضى.

المصدر: "i24news"