إسرائيل تحظر التجول ليلا اعتبارا من الأربعاء

وافقت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين على اقتراح حظر التجول الليلي اعتبارا من الأربعاء، وذلك بعد تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

أما بالنسبة للإغلاق على مستوى البلاد، فقد أوصت اللجنة بإعادة العمل بإجراءات الإغلاق في حال عدم حدوث أي تغيير في الإصابات بحلول 2 يناير وإذا تجاوزت الحالات اليومية 4500.

وحسب موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بلغ 346490، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 2924، كما تماثل 330173 للشفاء.

المصدر: "i24news"+ "وولرد ميتر"