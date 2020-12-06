ترامب مجددا رفضه الإقرار بالهزيمة: سنفوز في هذه الانتخابات!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته أمس بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، بأنه سيفوز في الانتخابات التي تشير نتائجها المعلنة إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها.

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وأكد ترامب لمئات من المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في ولاية جورجيا: "فزنا بجورجيا، وفزنا في فلوريدا، وفزنا بالعديد من الأماكن، وفزنا بأوهايو.. ونحن نفوز في هذه الانتخابات. كل ما يمكنني فعله هو انتظار الأرقام".

وأضاف ترامب وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر"، منددا بـ"انتخابات مزورة"، ومؤكدا أن "الديمقراطيين سيحاولون تزوير انتخابات مجلس الشيوخ هذه أيضا".

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

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وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعما لمرشحيْن جمهورييْن في انتخابات فرعية تعتبر حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيين". وأضاف "لا فكرة لديكم إلى أي حد سيكون الأمر سيئا".

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حاليا.

المصدر: أ ف ب