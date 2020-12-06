ترامب: الديمقراطيون سيقودون البلاد إلى الشيوعية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده، بأن الديمقراطيين، إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية.

وقال ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا: "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر".

وأضاف ترامب: "هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".

وستحدد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في دائرتين في جورجيا يوم 5 يناير، الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

وإذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية هناك، فسيتمكنون بعد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس النواب، من تحقيق خططهم السياسية الطموحة. وعلى العكس من ذلك، إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، فسيكونون قادرين إلى حد كبير على كبح وإعاقة مبادرات الديمقراطيين خلال رئاسة جو بايدن.

المصدر: نوفوستي