البيت الأبيض: ترامب يفكر بجدية في استخدام "الفيتو" ضد قانون الدفاع الوطني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يفكر بجدية في استخدام حق النقض ضد قانون الدفاع الوطني، إذا لم تلغ المادة 230 التي توفر حماية لمنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، للصحافيين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب جادا بشأن استخدام "الفيتو" بشأن قانون الدفاع الوطني في المادة 203: "نعم، الرئيس جاد في ذلك. هناك مخاوف حقيقية والرئيس يؤيد ذلك".

واعتبرت أن "تويتر أصبح أشبه بدار نشر ويطبق قيودا على ما ينشر ويجب ألا يكون محصنا".

ودعا ترامب في وقت سابق إلى إلغاء المادة 230، التي توفر حماية لمالكي أي "خدمة كمبيوتر تفاعلية" من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة أطراف ثالثة، معتبرا أنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي ولنزاهة الانتخابات.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون آمنة أبدا إذا سمحت ببقاء المادة 230.

المصدر: "سبوتنيك"