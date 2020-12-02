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ترامب يهدد باستخدام فيتو ضد قانون الدفاع الوطني إذا لم يتم إلغاء قانون الحماية لشركات الإنترنت

أخبار العالم

ترامب يهدد باستخدام فيتو ضد قانون الدفاع الوطني إذا لم يتم إلغاء قانون الحماية لشركات الإنترنت
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيسخدم حق النقض (فيتو)، ضد قانون تفويض الدفاع الوطني ما لم يتم إلغاء الحماية الفيدرالية لشركات الإنترنت.

ويقصد الرئيس الأمريكي بإلغاء حماية شركات الإنترنت، المادة 230، كجزء من مشروع القانون.

ودعا ترامب في وقت سابق إلى إلغاء المادة 230، التي توفر حماية لمالكي أي "خدمة كمبيوتر تفاعلية" من المسؤولية عن أي شيء يتم نشرها بواسطة أطراف ثالثة.

ويمكن لإلغاء هذه المادة أن يغير بشكل أساسي كيفية عمل الإنترنت، وسبق أن وقع الرئيس على أمر تنفيذي يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل الاجتماعى مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"غوغل" على المحتوى على منصاتها.

وقد كشف ترامب عن الأمر التنفيذى بعد أن أضاف "تويتر" رابطا للتحقق من صحة المعلومات إلى إحدى تغريدات ترامب، التى ربطت التصويت بشكل غير صحيح بالبريد بالاحتيال الانتخابى.

المصدر: رويترز

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