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إيران.. الحرس الثوري يعتقل 3 أشخاص غرب البلاد كانوا يخططون لعمليات إرهابية

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إيران.. الحرس الثوري يعتقل 3 أشخاص غرب البلاد كانوا يخططون لعمليات إرهابية
Reuters
الحرس الثوري الإيراني
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن اعتقال ثلاثة أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح الحرس الثوري، أنه صادر أسلحة كانت بحوزة هؤلاء المعتقلين الثلاثة.

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وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في الـ14 من نوفمبر الماضي، عن تنفيذه قصفا بالمدفعية ضد مواقع لـ"جماعات مناوئة"، خارج الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

وجاء القصف بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيراني، خلال هجوم مسلح في إقليم أذربيجان الغربي المحاذي لإقليم كردستان العراق، وتركيا.

المصدر: RT

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