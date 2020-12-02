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الاتحاد الأوروبي يأمل في إعادة إطلاق الاتفاق النووي الموقع مع ايران في إطار شامل

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الاتحاد الأوروبي يأمل في إعادة إطلاق الاتفاق النووي الموقع مع ايران في إطار شامل
Reuters
الاتحاد الأوروبي يأمل إعادة إطلاق الاتفاق النووي الموقع مع ايران في إطار شامل
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عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أمله بإعادة إطلاق الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران حول ملفها النووي في إطار شامل.

وكان بوريل يتحدث يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض الأجندة الاستراتيجية الأوروبية للتعامل مع الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، أي بعد تولي جو بايدن مهام منصبه رسميا بداية العام القادم.

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واعتبر المسؤول الأوروبي أن التعاطي المستقبلي مع الملف الإيراني يجب أن يتم على أساس شراكة تنطلق من فهم أفضل للأمور ورغبة مشتركة في تحسين الأجواء الدولية.

وأضاف قائلا: "نعتقد أن الاتفاق مع إيران هو الوسيلة الوحيدة لمنعها من أن تصبح قوة نووية".

وكان بوريل قد تحدث الثلاثاء هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في محاولة لردع طهران عن تنفيذ توصيات برلمانها برفع معدلات تخصيب اليورانيوم والمضي قدما بانتهاك مضامين الاتفاق.

هذا ويسعى الأوروبيون للاستفادة من وجود الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الحياة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي وجهت له واشنطن، تحت رئاسة دونالد ترامب، ضربة قاسية بانسحابها منه أحادياً عام 2018.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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