نتنياهو لابن زايد: ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا

تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ولمواطني دولة الإمارات، عيدا وطنيا سعيدا.

وكتب نتنياهو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أتمنى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولمواطني دولة الإمارات جميعا، أصدقائنا الجدد، عيدا وطنيا سعيدا. ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا".

أتمنى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولمواطني دولة الإمارات جميعا، أصدقاءنا الجدد، عيدا وطنيا سعيدا. ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا. 🇮🇱🇦🇪#العيد_الوطني_49 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 1, 2020

المصدر: RT