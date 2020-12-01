 
مباشر

نتنياهو لابن زايد: ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا

أخبار العالم

نتنياهو لابن زايد: ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9rk

تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ولمواطني دولة الإمارات، عيدا وطنيا سعيدا.

وكتب نتنياهو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أتمنى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولمواطني دولة الإمارات جميعا، أصدقائنا الجدد، عيدا وطنيا سعيدا. ثمار السلام موجودة  في متناول يد شعبينا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا