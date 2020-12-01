محمد بن زايد : الإمارات تجربة تنموية استثنائية في العالم

قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الإمارات تجربة "تنموية استثنائية في العالم خارج كل الحسابات المتعارف عليها"، مشددا على أن "مسيرة إنجازاتها الحضارية" لن تتوقف.

تصريحات بن زايد جاءت بمناسبة احتفال الإمارات باليوم الوطني الـ 49. وقال إن "هذه المسيرة لن تتوقف...مهما كانت الظروف والتحديات".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية " إن الإمارات واجهت مع بقية دول العالم التحديات الصعبة التي سببتها جائحة كورونا " كوفيد - 19 " واستطاعت أن تقدم نموذجا فاعلا وإنسانيا، في التعامل مع الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات، مع إعطاء الأولوية القصوى لصحة الناس وسلامتهم في كل خطط وإستراتيجيات المواجهة".

المصدر: وام