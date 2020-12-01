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الصين تدعو الولايات المتحدة لتصحيح "خطأها" في العقوبات المفروضة على شركات صينية

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الصين تدعو الولايات المتحدة لتصحيح
Reuters Aly Song
العلم الصيني والعلم الأمريكي
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دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى "تصحيح خطأها، ورفع جميع العقوبات غير القانونية عن شركاتها"، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا، وتستهدف شركة صينية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الصين تدعم جهود فنزويلا للدفاع عن سيادتها، وتعارض إساءة استخدام العقوبات الدولية.

وأشارت ينغ إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أصدرت، يوم أمس الاثنين، عقوبات على الشركة الصينية الوطنية للاستيراد والتصدير للإلكترونيات "CEIEC"، متهمة إياها بدعم جهود الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لـ"تقويض الديمقراطية".

المصدر: "رويترز"

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