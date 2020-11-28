 
مباشر

لافروف ونظيره الأرمني يبحثان تطبيق بنود البيان الثلاثي حول قره باغ

أخبار العالم

لافروف ونظيره الأرمني يبحثان تطبيق بنود البيان الثلاثي حول قره باغ
Sputnik Maxim Blinov
دورية لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p908

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرمني، آرا أيفازيان، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، سير تطبيق البيان الروسي الأذربيجاني الأرمني حول قره باغ.

إقرأ المزيد
لافروف: البيان الثلاثي بشأن قره باغ لا بديل عنه ومحاولات التشكيك فيه غير مقبولة
لافروف: البيان الثلاثي بشأن قره باغ لا بديل عنه ومحاولات التشكيك فيه غير مقبولة

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الجانبين ناقشا أيضا زيارة عمل سيقوم بها لافروف إلى أرمينيا في 7 ديسمبر المقبل.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني في إقليم قره باغ، مع الإبقاء على القوات في مواقعها.

ونص البيان الثلاثي على بنود أخرى عدة، منها نشر قوات روسية لحفظ السلام قوامها 1960 عسكريا، على امتداد خط التماس بين طرفي النزاع، وكذلك بطول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا