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الأمن التركي يوقف 22 عراقيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

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الأمن التركي يوقف 22 عراقيا يشتبه بانتمائهم لـ
Reuters
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أعلنت قوات الأمن التركية السبت، أنها أوقفت 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية، في ولاية يوزغات وسط البلاد، يشتيه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" إلى أن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن، بالتنسيق مع الإدعاء العام بالولاية، في إطار الجهود الرامية لإحباط أنشطة وتحركات تنظيم "داعش".

ولفتت الوكالة إلى أنه وإثر حملة مداهمات لأماكن المطلوبين في مركز الولاية وقضاء "سورغون" التابع لها، أوقفت الفرق 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وتتواصل الإجراءات بحق الموقوفين في مديرية الأمن التركية.

المصدر: الأناضول

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