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أنقرة تفتح تحقيقا حول تفتيش عملية "إيرني" سفينة الشحن التركية بالمتوسط

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أنقرة تفتح تحقيقا حول تفتيش عملية
politikyol.com
النيابة العامة التركية
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فتحت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، اليوم الجمعة، تحقيقا حول إيقاف عملية "إيرني" الأوروبية، السفينة التركية "Roseline-A" وتفتيشها في عرض البحر للتأكد من خلوها من الأسلحة لليبيا.

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وذكرت النيابة التركية في بيان، أنه على الرغم من عدم وجود إذن لتفتيش السفينة التجارية في المياه المفتوحة يوم 22 نوفمبر الجاري، إلا أنه تم تفتيشها بشكل مخالف للوائح الدولية.

وأوضحت النيابة أنها فتحت تحقيقا حول المسألة.

وكانت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني" الأوروبية، فتشت الأحد الماضي سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا، للاشتباه بأنها تحمل أسلحة إلى ليبيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، عملية "إيرني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

المصدر: الأناضول 

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