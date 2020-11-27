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الخارجية الفرنسية ترفض توصيات البرلمان بالاعتراف بقره باغ

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الخارجية الفرنسية ترفض توصيات البرلمان بالاعتراف بقره باغ
Globallookpress Alexis Sciard
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رفضت وزارة الخارجية الفرنسية قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يدعو للاعتراف بـ "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، والتي يدور حولها نزاع طويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية، يوم الخميس، أن "فرنسا لن تعترف بجمهورية ناغورنو قره باغ المعلنة من طرف واحد".

وأضافت الخارجية أن مهمة فرنسا باعتبارها رئيسا مناوبا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتلخص في العمل على تسوية النزاع في قره باغ من خلال المفاوضات".

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وأكدت أن "الوضع النهائي لقره باغ لا يمكن تحديده مسبقا بطريق أحادي الجانب".

وأشارت إلى أن الأولوية الآن تتمثل في ضمان العودة الآمنة للنازحين.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد تبنى قرارا غير ملزم يوم الأربعاء، دعا فيه الحكومة الفرنسية للاعتراف بـ "جمهورية قره باغ".

المصدر: وكالات

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