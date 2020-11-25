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باريس: اعترافنا بقره باغ لن يرضي موسكو وواشنطن

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باريس: اعترافنا بقره باغ لن يرضي موسكو وواشنطن
Reuters Benoit Tessier
جان-باتيست لوموان، سكرتير الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية - أرشيف
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اعتبر جان-باتيست لوموان سكرتير الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية، أن "اعتراف باريس بجمهورية قره باغ لا يصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن يرضي أحدا".

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وقال خلال نقاش برلماني: "الاعتراف الفرنسي الأحادي باستقلال قره باغ لن يفيد أحدا. لا أرمينيا ولا سكان قره باغ ولا فرنسا ولا الدولتان الرئيستان مجموعة مينسك وهما روسيا والولايات المتحدة، ولا أوروبا. ليست هذه سياسة الحكومة الفرنسية ولا سياسة أرمينيا ولا سياسة شركائنا".

وتبنى مجلس الشيوخ الفرنسي خلال جلسته اليوم بأغلبية الأصوات، قرارا يوصي الحكومة بالاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.

المصدر: نوفوستي

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