الشرطة الإسبانية تطلق النار في برشلونة على رجل دون مأوى هددها بخنجر

أطلقت الشرطة الإسبانية مساء السبت رصاصتين على رجل هنغاري الجنسية دون مأوى في شارع سان خوان، وسط مدينة برشلونة، بعد أن هددها بخنجر وصفته الشرطة بـ "كبير الحجم" وفق وسائل إعلام.

وأصابت الطلقة الثانية الرجل البالغ من العمر 43 عاما، الذي يصفه السكان بـ "الشخص المسالم" والذي تبدو عليه علامات معاناة من "اختلالات عقلية"، وأسقطته أرضا متسببة له في جروح خطيرة في بطنه، حسب صحيفة "الباييس" الإسبانية. فيما هو الآن يخضع للعلاج في المستشفى في حالة صحية مستقرة نسبيا على حد قول آلبير باتيي نائب شيخ بلدية برشلونة المكلف بالوقاية والأمن.

Imatges del moment en què un agent de la @barcelona_GUB ha disparat dos trets contra un home sense sostre, que ha quedat ferit de gravetat. Ha rebut un impacte a la panxa. La policia al·lega que l'ha intentat agredir amb un ganivet. pic.twitter.com/bWnnoXGTtT — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 21, 2020

وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق في ملابسات وقائع القضية التي وقعت مساء أمس السبت والتي تتضارب المعلومات بشأن بعض تفاصيلها.

وتقول مصالح الشرطة إنها تدخلت ميدانيا بعد اتصال مواطنين بها لإخطارها بوجود شخص يهدد المارة بخنجر فتدخلت، حسب "الباييس"، واضطر أحد أعوانها إلى إطلاق النار بعد تعرضه وزملائه لخطر الاعتداء عليهم من طرف الضحية.

هذا الأخير، واسمه ماريان، حسب سكان شارع سان خوان، ينام على الرصيف بقبعته ونظاراته الشمسية المعهودة في هذا الحي منذ شهر يونيو الماضي ولم يعرف بالعدوانية تجاه الغير.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية