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تركيا تحدد مدة عمل عسكرييها في مركز مراقبة مشترك مع روسيا في قره باغ

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تركيا تحدد مدة عمل عسكرييها في مركز مراقبة مشترك مع روسيا في قره باغ
Reuters Umit Bektas
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ستتعاون مع القوات الروسية  في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ لمدة عام واحد.

وقالت الدفاع التركية في بيان لها: "جيشنا سيعمل مع القوات الروسية في مركز المراقبة المشترك في قره باغ لمدة عام".

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وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن أمس السبت أن القوات البرية التركية استكملت استعداداتها ويمكن أن تتوجه قريبا إلى أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

يذكر أن الاتفاق حول وقف العمليات القتالية في قره باغ، الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 نوفمبر الجاري، ينص على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس في قره باغ، إضافة إلى إقامة مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

المصدر: "نوفوستي"

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