بوتين: أقنعنا تركيا بعدم إرسال جنودها إلى خط التماس في قره باغ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمكنت من إقناع تركيا بعدم إرسال جنودها إلى خط التماس في منطقة قره باغ.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "أما بخصوص مهمة حفظ السلام (في قره باغ)، فإن أذربيجان وتركيا بالفعل كانتا تتحدثان دائما عن إمكانية مشاركة تركيا في عمليات حفظ السلام".

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وتابع: "ولكن يبدو لي أننا تمكنا من إقناع شركائنا الأتراك والزملاء في أذربيجان بأنه لا ينبغي خلق الظروف والأمور التي من شأنها تدمير اتفاقاتنا، أي الظروف التي من شأنها أن تحرض أحد الطرفين المتفقين على إجراءات وخطوات استثنائية".

وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط "بالإرث الثقيل للزمن الماضي، والأحداث الدموية المأسوية في عصر الحرب العالمية الأولى" وإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

وأردف: "هذه قضية يعترف بها البعض ولا يعترف بها البعض الآخر، فبالنسبة لروسيا لا توجد هناك أي مشاكل، ونحن قد اعترفنا بذلك منذ فترة طويلة. ولكن لا داعي هناك لاستفزاز الطرف الأرمني من خلال وجود الجنود الأتراك على خط التماس".

وأضاف بوتين: "ويبدو لي أن الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان كان يدرك ذلك جيدا. ولم تكن هناك أي مشكلة لدينا".

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يذكر أن الاتفاق حول وقف العمليات القتالية في قره باغ، الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر الجاري ينص على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس في قره باغ، إضافة إلى إقامة مركز روسي – تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقد صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على مشروع القانون حول إرسال العسكريين الأتراك إلى أذربيجان لتنفيذ مهام المراقبة.

المصدر: نوفوستي