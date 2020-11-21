أكار: القوات البرية التركية استكملت استعداداتها للذهاب إلى أذربيجان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات البرية التركية استكملت استعداداتها ويمكن أن تتوجه قريبا إلى أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

ونقلت "الأناضول" عن أكار قوله: عسكريونا يتوجهون قريبا إلى أذربيجان، القوات البرية التركية أكملت استعداداتها لأداء مهامها إثر اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين باكو ويريفان.

من ناحية أخرى، اعتبر أكار أن اتهام سياسيين غربيين للجيش الأذربيجاني بالحرق والتدمير خطأ جسيم.

المصدر: الأناضول