خبير يشرح سبب اختيار نورنبرغ لمحاكمة النازيين

قال المؤرخ ميخائيل مياغكوف، إن دول التحالف المناهض لهتلر، قررت إجراء محاكمة قادة ألمانيا النازية في مدينة نورنبرغ ، لأهميتها للحزب النازي، ولأنها عانت من الدمار أقل من برلين.

وأضاف مياغكوف، الذي يشغل منصب المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية: "لقد تم التحضير للمحاكمة بعناية بشكل غير مسبوق: وتم استقدام ومشاركة أكثر من 160 شاهدا، وبلغ إجمالي محاضر جميع الجلسات أكثر من 20 ألف صفحة".

ونوه الخبير، بأنه ظهر في البداية، اختلاف بين الدول المنتصرة، حول الطريقة التي يجب أن تتم بها محاكمة النازيين.

وقال الخبير، خلال تعليقه على مرور 75 عاما على بدء عمل محاكمات نورنبرغ : "تم خلال لقاءات رؤساء دول التحالف المناهض لهتلر، بحث ومناقشة الشكل الذي ينبغي أن تتم فيه هذه العملية. ودعا روزفلت وخاصة تشرشل إلى أن تكون العملية سياسية بدرجة أكبر، وجعلها تتلخص في القبض على القادة النازيين، واستجوابهم بسرعة ومن ثم إعدامهم. لكن ستالين أصر على أن تجري المحاكمة بالشكل القانوني المعهود، وأن ينال كل مجرم نازي العقاب على جرائمه المحددة".

بدأت محاكمات نورنبرغ في 20 نوفمبر 1945 وانتهت في 1 أكتوبر 1946. ووقف أمام المحكمة 24 متهما من القيادة العليا لألمانيا النازية.

وحكمت المحكمة على 12 متهما بالإعدام شنقا، وعلى الباقين بالسجن مدى الحياة أو بالسجن لمدد طويلة.

المصدر: نوفوستي